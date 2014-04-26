В Славянске боевики захватили еще одного журналиста - СМИ

В Славянске, в котором орудую сепаратисты, боевики захватили львовского журналиста, внештатного корреспондента телеканала ZIK Юрия Лелявского. Сообщается, что его отвели в горисполком.

Об этом со ссылкой на данные очевидцев событий сообщил директор программ ОО "Телекритика" Виктор Галкин, пишет "Телекритика".

Издание передает, что Лелявский вел съемку событий в городе, в это время его схватили и против его воли отвели в горисполком.

Сообщается, что подозрение неизвестных мужчин, которые захватили сотрудника СМИ, вызвал паспорт со львовской регистрацией корреспондента.

"В 19:33 он мне позвонил и сказал:" Андрей, у вас есть номер телефона Кирилла Логушевського? ". Я сказал, что нет, но сейчас буду искать. А что?". Юрий сказал: "Меня здесь арестовывают. Я спросил:" Почему? ". Юрий ответил: " Говорят, что я провокатор ", - сообщили изданию Андрей Куликов.

Он добавил, что после этого разговора связь оборвалась.

По данным источников издания, о задержании Лелявского уже проинформированы власти Славянска, рассматривается вопрос о том, чтобы его отпустили из-под стражи.

Напомним, и.о. президента, спикер Верховной Рады Александр Турчинов поручил силовикам обеспечить безопасность журналистов во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Добавим, что в Славянске Донецкой области, в котором орудуют сепаратисты, ранее боевики захватили в плен американского журналиста, но позже отпустили его. Также они удерживали сотрудника СМИ из Коломыи и его брата.

Кроме вышесказанного подчеркнем, 24 апреля заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Виктория Сюмар заявила, что антитеррористическая операция на востоке Украины будет проходить в несколько этапов, один из них завершен.