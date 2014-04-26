ЕС введет санкции еще против 15 россиян из-за ситуации в Украине - СМИ

ЕС намерен в ближайшее время расширить список россиян, против которых вводятся санкции в связи с ситуацией в Украине. В новый санкционный список войдет еще 15 граждан России.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Еврокомиссии, передает РИА Новости.

Как ожидается, в санкционный список США будут включены 15 лиц, причастных к ситуации в Украине.

Ранее СМИ сообщали, что высокопоставленные дипломаты ЕС проведут в понедельник экстренную встречу, на которой обсудят введение новых санкций против России.

Добавим, сегодня, 26 апреля, лидеры стран "Большой семерки" согласились в срочном порядке ввести дополнительные санкции против России из-за ситуации в Украине. Один из представителей Белого дома заявил, что новые финансовые ограничения могут вступить в силу уже в понедельник.

Напомним, до этого санкции против России ввели Евросоюз, США, Канада и Япония.

США, Канада и ЕС ввели против РФ индивидуальные санкции: заморозку активов и запрет на выдачу виз в отношении ряда лиц.

Позже к решению применить санкции против россиян присоединились Черногория, Исландия, Албания и Норвегия.