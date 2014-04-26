"Народный мэр" Славянска пытался "легализироваться": не удалось

Сегодня, 26 апреля, самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев собрал депутатов горсовета для легализации своего статуса.

Депутатов пришло меньше половины, решения нет, - пишет издание slavgorod.com.ua.

На встрече рассматривались ряд вопросов.

По словам депутата горсовета Надежды Кушаковой, на встрече присутствовали 29 депутатов.

На встрече присутствовали не все депутаты по причине " поминальных дней" - некоторые, воспользовавшись возможностью выходного дня, выехали из города.

По словам Кушаковой, депутаты обсудили "ряд неотложных вопросов, о которых просили избиратели".

"Все вопросы были заданы и на них были получены исчерпывающие ответы , в частности о проезде транспорта в комендантский час. Лидеру Народного ополчения Славянская был предоставлен список из более двухсот номеров машин с фамилиями людей , которым было дано разрешение на передвижение в комендантский час", - говорится в сообщении.

На заседании присутствовала также Неля Штепа, которая обработала некоторые вопросы с депутатским корпусом, обменивалась консультациями и возможными путями решения насущных проблем.

На встрече обсудили предстоящий референдум, а также вопрос о создании народной дружины.

Готовятся к проведению 30 апреля заседания Донецкого облсовета и сепаратисты, захватившие админздание, они планируют рассмотреть вопрос о проведении на территории Донецкой области 11 мая референдума о суверенитете самопровозглашенной "Донецкой народной республики", пишут Новости Донбасса.

Для того, чтобы принять участие в заседании депутатам облсовета необходимо обратится к руководству "ДНР". Если депутаты не придут, то заседание проведут без них.

видео: slavgorod.com.ua