Россия так и не разъяснила Украине маневров своих войск возле границ

Россия не ответила на запрос Украины относительно целей и места проведения учений Южного и Западного военных округов ВС РФ.

Учения последние дни проводятся в непосредственной близости от украинских границ Украины, дата их завершения, а также количество и типы вовлеченных в них военных подразделений неизвестны, говорится в заявлении МИД.

"В ответе Российской Федерации на запрос Украины, направленный в соответствии с п. 16 Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД), не содержится исчерпывающих разъяснений относительно целей и места проведения учений Южного и Западного военных округов ВС РФ, которые в последние дни проводятся в непосредственной близости от границ Украины, даты их завершения, а также количества и типов вовлеченных в них военных подразделений. Более того, российская сторона отказалась организовать на добровольной основе, как это предусмотрено п.18 ВД, посещение сопредельных с Украиной районов своей территории, в которых проводится интенсивная военная деятельность", - говорится в документе.

В МИД также подчеркнули, что, учитывая недостаточность полученной информации, украинская сторона предложила Российской Федерации провести 28 апреля с.г. в Вене предусмотренные упомянутым документом консультации для обсуждения этого вопроса.

"На консультации приглашены также и другие государства, которые тоже выражали свою обеспокоенность военной деятельностью РФ вблизи украинских границ", - добавили в ведомстве.

"В этой связи украинская сторона выражает надежду на то, что Российская Федерация будет придерживаться своих обязательств в соответствии с положениями Венского документа и предоставит в ходе этих консультаций ответа по существу высказанные Украиной и рядом государств - членов ОБСЕ озабоченности относительно усиленной военной деятельности частей и соединений Южного и Западного военных округов РФ", - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что использование РФ на территории Украины вооруженных сил под прикрытием миротворцев будет рассматриваться Украиной, как военная агрессия и ей будет дан вооруженный отпор.