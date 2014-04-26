Страшилки российских СМИ: Славянск собираются "стереть с лица земли"

Российское информагентство РИА Новости разместило фото со спутников, которые, по мнению источника в Минобороны РФ, свидетельствуют, что "у Славянска создается военная группировка с целью стереть с лица земли город со всеми его жителями".

На фото, размещенных на сайте российского СМИ, указано, что по состоянию на 25 апреля на западной окраине Славянска размещаются 15 бронетранспортеров, а за несколько километров от города - еще 22, пишет издание.

"Заметно скопления большого количества украинской военной техники и вооружения на границе с РФ и в окрестностях Славянска на севере Донецкой области", - говорится в сообщении.

По данным неназванного источника, "группировка насчитывает более 15 тысяч военнослужащих украинской армии и Нацгвардии, около 160 танков, 230 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также не менее 150 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня"Град" и "Смерч")".

"Такая концентрация войск в одном районе несопоставима с потенциалом сил самообороны ("ополченцев Донбасса" - Ред.), вооруженных лишь небольшим количеством пистолетов и автоматов", - сказал источник из Минобороны РФ.

Напомним, 24 апреля после начала силами МВД активной фазы антитеррористической операции в захваченном боевиками Славянске Донецкой области, президент РФ Владимир Путин заявил, что "действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в частности в плане межгосударственных отношений РФ и Украины".

А министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в приграничных с Украиной районах.

По информации представителя Украины в Совете безопасности ООН Юрия Сергеева, во время военных учений на границе с Украиной Россия сосредоточила артиллерию, установки "Град" и около 200 танков.