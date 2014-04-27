Люди в черном объявили войну "зеленым человечкам"

27 апреля 2014, 09:22

Неизвестные мстители готовы очистить Украину от оккупантов

"Черные человечки" выходят на тропу войны

В субботу, 26 апреля, в сети появилось видеообращение "черных человечков" к украинцам юга и востока. В ролике три вооруженных человека заявили, что намерены бороться с "зелеными человечками", т.е. диверсантами.

Они считают, что сейчас страна стоит на пороге гражданской войны, сообщают "Новости Донбасса".

В обращении говорится:

"Мы, украинцы востока, наблюдая бездействие власти и абсолютный саботаж силовых структур на местах, чувствуем себя здесь беззащитными перед сепаратистами и оккупантами. Понимая это, мы берем миссию освобождения всего юго-востока от оккупантов в лице диверсантов, так называемых, "зеленых человечков", и предателей- сепаратистов", - заявили люди в черном.

"Любое покушение на территориальную целостность нашей страны нами воспринимается, как преступление против украинцев. Любое содействие оккупантам нами воспринимается ни чем иным, как предательством. Благодаря нашим действиям в Харькове сегодня невозможен сепаратистский шабаш. Более того, наши партизанские отряды сегодня действуют и в Крыму - в Симферополе был сожжен офис путинской партии Единая Россия", - рассказали народные мстители.

"Все, кто думает, что сюда — на восток, приедут эшелоны бандеровцев из Тернополя и Львова, спешу разочаровать: большинство из нас являются выходцами из юго-востока. Мы с вами живем здесь, мы — ваши соседи, живем в одних домах, ходим в одни больницы, мы воспитываем ваших детей, мы делаем покупки в одних магазинах, наши дети гуляют с вашими в одних дворах. Просто мы считаем, что свое будущее мы должны отстоять в борьбе, что никто его нам на блюдечке не принесет", - подчеркнули они.

Люди в черном надеются на поддержку украинцев востока и юга. "С вашей поддержкой мы выгоним из наших городов врага, того, кто решил, что можно так просто прийти и нас поработить. Теперь под покровом ночи в наших городах будет вершиться справедливость и враг будет разбит, преступник будет наказан", - заявили "черные человечки".

Ранее "Главред" сообщал, что в Донецкой области появляется все больше "зеленых человечков". Эти спецназовцы имеют опыт работы во многих горячих точках, они хорошо вооружены и весьма воинственно настроены.

фото: Чорні чоловічки

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
война сопротивление партизанская война Люди в черном черные человечки зеленые челочки
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Лидирование Тимошенко, "пятый" Гарант, и "святая троица" по центру - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за сотни тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять