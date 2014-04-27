Люди в черном объявили войну "зеленым человечкам"

В субботу, 26 апреля, в сети появилось видеообращение "черных человечков" к украинцам юга и востока. В ролике три вооруженных человека заявили, что намерены бороться с "зелеными человечками", т.е. диверсантами.

Они считают, что сейчас страна стоит на пороге гражданской войны, сообщают "Новости Донбасса".

В обращении говорится:

"Мы, украинцы востока, наблюдая бездействие власти и абсолютный саботаж силовых структур на местах, чувствуем себя здесь беззащитными перед сепаратистами и оккупантами. Понимая это, мы берем миссию освобождения всего юго-востока от оккупантов в лице диверсантов, так называемых, "зеленых человечков", и предателей- сепаратистов", - заявили люди в черном.

"Любое покушение на территориальную целостность нашей страны нами воспринимается, как преступление против украинцев. Любое содействие оккупантам нами воспринимается ни чем иным, как предательством. Благодаря нашим действиям в Харькове сегодня невозможен сепаратистский шабаш. Более того, наши партизанские отряды сегодня действуют и в Крыму - в Симферополе был сожжен офис путинской партии Единая Россия", - рассказали народные мстители.

"Все, кто думает, что сюда — на восток, приедут эшелоны бандеровцев из Тернополя и Львова, спешу разочаровать: большинство из нас являются выходцами из юго-востока. Мы с вами живем здесь, мы — ваши соседи, живем в одних домах, ходим в одни больницы, мы воспитываем ваших детей, мы делаем покупки в одних магазинах, наши дети гуляют с вашими в одних дворах. Просто мы считаем, что свое будущее мы должны отстоять в борьбе, что никто его нам на блюдечке не принесет", - подчеркнули они.

Люди в черном надеются на поддержку украинцев востока и юга. "С вашей поддержкой мы выгоним из наших городов врага, того, кто решил, что можно так просто прийти и нас поработить. Теперь под покровом ночи в наших городах будет вершиться справедливость и враг будет разбит, преступник будет наказан", - заявили "черные человечки".

Ранее "Главред" сообщал, что в Донецкой области появляется все больше "зеленых человечков". Эти спецназовцы имеют опыт работы во многих горячих точках, они хорошо вооружены и весьма воинственно настроены.

фото: Чорні чоловічки