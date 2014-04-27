Под Славянском силовики разгромили блокпост сепаратистов – Тымчук

В ночь на воскресенье, 27 апреля, украинские силовики, которые проводят спецоперацию на востоке Украины, деблокировали строившийся сепаратистами блокпост возле Славянска.

Об этом руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

"Точечную операцию провела мобильная группа спецназа СБУ. Один из экстремистов захвачен – им оказался представитель донецкого казачества".

Кроме того, как сообщил Тымчук, "прошедшей ночью к оружейным складам в Артемовске, охраняемым украинскими военными, прибыло около 100 сепаратистов, часть из которых была вооружена. Через 2 часа сепаратистов было уже около 1000 человек, идентифицировано прибытие автомобилей с номерами Харьковской области. Серьезные попытки штурма не предпринимались, акция носила скорее характер психологического давления. Сепаратисты скандировали "Армия с народом!". К утру сепаратисты ретировались".

По словам военного эксперта, в Стаханове "после недолгой ночной активности толпа пророссийски настроенных граждан, собравшаяся в центре города, разошлась. Инициировавшие акцию прибывшие из Луганска экстремисты уехали из города (по направлению к Луганску). Среди последних были идентифицированы жители Стаханова, которые участвовали в захвате здания СБУ в Луганске и которые до последнего времени находились в захваченном здании", - отметил Тымчук.

Ранее "Главред" сообщал, что в Горловке боевики захватили троих заложников, которых они назвали "офицерами СБУ". Избитых людей отправили в Славянск, после чего заявили, что готовы обменять их на захваченных силовиками сепаратистов.

видео: youtube.com