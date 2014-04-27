ОБСЕ отправит переговорщиков в Славянск: требует освободить инспекторов

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отправляет в Славянск группу переговорщиков, которые будут добиваться освобождения задержанных ранее военных экспертов ОБСЕ.

Об этом со ссылкой на агентство AFP сообщает Радио Свобода.

"Ожидается, что они прибудут в регион сегодня", – рассказала представитель ОБСЕ Татьяна Баевая.

Ранее "Главред" сообщал, что 25 апреля в в Славянске боевики захватили автобус с инспекторами ОБСЕ и представителями ВСУ. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.

Боевики заявили о намерении обменять их "на наших пленных, в частности, на (арестованного "народного губернатора" Донецка) Павла Губарева".