Инспекторов ОБСЕ сделали "гостями" Пономарева, но домой не отпускают

Инспекторы не знают условий своего освобождения
Захватившие Славянск сепаратисты показали журналистам взятых в плен военных инспекторов ОБСЕ.
Об этом написали в своем Твиттере несколько сотрудников международных и украинских СМИ, сообщает "Украинская правда".
Один из них заверил журналистов, что они не являются военнопленными.
"Мы - гости "мэра" Пономарева. Мы не знаем, когда нас отпустят домой", - приводит слова военного немецкого инспектора журналист.
Он также добавил, что не уверен в каких условиях, при которых они могут отпустить.
Кроме того, инспектор подтвердил, что находится в добром здравии.
ОБСЕ отправляет в Славянск группу переговорщиков, которые будут добиваться освобождения задержанных ранее военных экспертов.
фото: @SergeyPonomarev