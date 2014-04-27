Инспекторов ОБСЕ сделали "гостями" Пономарева, но домой не отпускают

Захватившие Славянск сепаратисты показали журналистам взятых в плен военных инспекторов ОБСЕ.

Об этом написали в своем Твиттере несколько сотрудников международных и украинских СМИ, сообщает "Украинская правда".

Один из них заверил журналистов, что они не являются военнопленными.

"Мы - гости "мэра" Пономарева. Мы не знаем, когда нас отпустят домой", - приводит слова военного немецкого инспектора журналист.

Он также добавил, что не уверен в каких условиях, при которых они могут отпустить.

Кроме того, инспектор подтвердил, что находится в добром здравии.

ОБСЕ отправляет в Славянск группу переговорщиков, которые будут добиваться освобождения задержанных ранее военных экспертов.

фото: @SergeyPonomarev