Лидер террористов Славянска назвал инспекторов ОБСЕ военнопленными: опубликованы фото

Сегодня, 27 апреля, самопровозглашенный "мэр" Славянска (Донецкая область) Вячеслав Пономарев заявил, что захваченные сепаратистами военные инспекторы ОБСЕ являются их военнопленными.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"В нашем городе, где сложилась военная ситуация, любой военный персонал, не имеющий нашего разрешения, считается военнопленным", - заявил Пономарев журналистам.

Напомним, ранее захватившие Славянск сепаратисты показали журналистам взятых в плен военных инспекторов ОБСЕ.

Один из них заверил журналистов, что они не являются военнопленными. "Мы - гости "мэра" Пономарева. Мы не знаем, когда нас отпустят домой", - приводит слова военного немецкого инспектора журналист.

Он также добавил, что не уверен в каких условиях, при которых они могут отпустить.

Ранее "Главред" также сообщал, что 25 апреля в Славянске боевики захватили автобус с инспекторами ОБСЕ и представителями ВСУ. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.