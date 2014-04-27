Лидер террористов Славянска назвал инспекторов ОБСЕ военнопленными: опубликованы фото

Самопровозглашенный "мэр" Славянска рассказал о статусе захваченных инспекторов.
Об этом сообщает Радио Свобода.
"В нашем городе, где сложилась военная ситуация, любой военный персонал, не имеющий нашего разрешения, считается военнопленным", - заявил Пономарев журналистам.
Напомним, ранее захватившие Славянск сепаратисты показали журналистам взятых в плен военных инспекторов ОБСЕ.
Один из них заверил журналистов, что они не являются военнопленными. "Мы - гости "мэра" Пономарева. Мы не знаем, когда нас отпустят домой", - приводит слова военного немецкого инспектора журналист.
Он также добавил, что не уверен в каких условиях, при которых они могут отпустить.
Ранее "Главред" также сообщал, что 25 апреля в Славянске боевики захватили автобус с инспекторами ОБСЕ и представителями ВСУ. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.