Путин отравился своей пропагандой, его не остановят санкции - Ходорковский

Бывший российский олигарх и экс-политзаключенный Михаил Ходорковский заявил, что санкции, которые мировое сообщество вводит против руководства России и Владимира Путина, в частности, не способны защитить Украину от вторжения РФ, поскольку российский президент "отравился собственной пропагандой".

Такое мнение Ходорковский высказал в ходе встречи в Донецке с общественными активистами и прессой, отвечая на вопрос, что может остановить президента России на пути вторжения в Украину, сообщает Украинская правда.

"Могут ли остановить Путина санкции? Нет. Никакие санкции быстро не подействуют. 3-5 лет ситуация для экономики РФ не будет критичной. Она будет ухудшаться, уровень жизни падать, но золотовалютных резервов и прочности на несколько лет хватит", - отметил он.

"В результате человека, у которого возник такой серьезный поворот сознания - а он, это очевидно, отравился собственной пропагандой - этим (санкциями - редю) не остановишь", - добавил Ходорковский.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее страны ЕС и "Большой семерки" решили ввести новые санкции против России из-за ситуации в Украине.

В то же время РФ продолжает проводить, по словам властей страны, военные учения недалеко от украинской границы.