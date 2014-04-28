Керри поговорил с Лавровым: потребовал освободить наблюдателей ОБСЕ в Славянске

В воскресенье, 27 апреля, госсекретарь США Джон Керри поговорил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом со ссылкой на старшего сотрудника Госдепартамента сообщает радио "Голос Америки".

Керри призвал Россию поддержать усилия ОБСЕ и украинского правительства по освобождению международных наблюдателей и их украинских сопровождающих, захваченных в заложники пророссийскими сепаратистами в Славянске.

Госсекретарь потребовал от России публично поддержать усилия Украины, а не подрывать их.

Он также выразил обеспокоенность, что провокационные действия российских военных на границе с Украиной, поддержка сепаратистов и подстрекательские риторика подрывает стабильность, безопасность и единство Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера в Славянске боевики освободили одного из восьми инспекторов ОБСЕ, ранее захваченных в плен – это инспектор Томас Йоханссон из Швеции.