Террористы обстреляли аэродром в Краматорске и усилили блокпосты гранатометами – Тымчук

Террористы, построившие блокпосты в Донецкой области, начали усиливать охрану и оборону. У них уже появились гранатометы.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, ночь в районе проведения спецоперации прошла спокойно. Исключение - зафиксирована одиночная автоматная очередь в сторону позиций наших войск в районе Краматорского аэродрома.

В понедельник, 28 апреля, утром здесь же силовики опять были обстреляны из стрелкового автоматического оружия. Также террористы сделали несколько выстрелов из гранатометов. Силовики открыли огонь в ответ.

Потерь среди силовиков нет. О потерях среди террористов нет данных.

Тымчук также сообщает, что была усилена охрана и оборона блокпостов сепаратистов. Повсеместно у террористов на блокпостах появились гранатометы.

Больше о спецоперации украинских силовиков на Востоке Украины читайте в спецтеме Главреда".