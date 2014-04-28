В Константиновке террористы захватили управление милиции и горсовет

В городе Константиновка (Донецкая область) террористы захватили здание горуправления милиции. Также боевики находятся возле здания исполкома.

Об этом сообщает "ОстроВ".

"Константиновский ГО захвачен. Около исполкома тоже (вооруженные люди - ред.), чиновники пока внутрь не заходят. Автобусы пустили в объезд", - сообщил он.

На данный момент официальное подтверждение информации получить не удалось.

Ранее сообщалось, что в Донецке большинство террористов, захвативших здание "Донецкой областной телерадиокомпании", покинули помещение, включив российское ТВ. Позже стало известно, что боевики оставили в ТРК свою охрану и специалситов.