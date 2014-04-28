В СБУ разоблачили российского разведчика "Стрелка": назвали настоящее имя

Служба безопасности Украины установила личность офицера ГРУ России, действовавшего в Украине под именем Игоря Стрелкова (прозвище - "Стрелок"). Сообщается, что его настоящее имя - Игорь Гиркин.

Об этом рассказала пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко на брифинге, передает Украинская правда.

По ее словам, настоящее имя Стрелкова - Игорь Всеволодович Гиркин. Он гражданин РФ, полковник.

Родился 17 декабря 1970 года. Номер паспорта гражданина РФ: №4506460961, зарегистрирован в Москве по адресу Шенкурский проезд 8Б, кв.136.

Остапенко сообщила, что Гиркин ранее неоднократно посещал Украину с российским загранпаспортом и в последний раз легально пересек украинскую границу 26 февраля 2014 года, прилетев рейсом Шереметьево-Симферополь.

Она напомнила, что именно в ночь с 26 на 27 февраля произошел захват здания Верховной Рады Крыма.

"Установлено также причастность группы "Стрелка" к похищению представителей ОБСЕ на Донетчине. Задержание произошло при непосредственном командования диверсанта Игоря Безлера (прозвище "Бес"). Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров Безлера с подчиненными", - заявила Остапенко.

Кроме вышесказанного напомним, что Гиркин (Стрелков) объявлен в розыск.

Также против него начато уголовное производство по факту организации умышленного убийства и совершения действий в ущерб суверенитету Украины, проведение диверсионно-подрывной деятельности и организации массовых беспорядков на территории восточных областей Украины.