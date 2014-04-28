Статусом русского языка Украину хотят разорвать на куски - Тягнибок

Статус украинского языка как единственного государственного не может быть предметом политических торгов внутри страны или за рубежом.

Об этом заявил лидер "Свободы" Олег Тягнибок в Ивано-Франковске, сообщает УНИАН.

"Москва и ее агенты в Украине требуют ввести второй государственный русский язык или хотя бы закрепить его официальный статус в наиболее русифицированных регионах. Это делается с единственной целью - сначала разорвать национальное единство украинцев, чтобы позже разорвать на куски украинское государство", - отметил кандидат в президенты.

Тягнибок предостерег всех украинских политиков, в частности партнеров по коалиции в парламенте, от компромиссов в "языковом" вопросе: "Любое ограничение статуса украинского языка в пользу русского, хотя бы на части нашей территории - это игра в пользу оккупантов и предательство национальных интересов. Тем более, что более 70% населения юго-восточных областей считают, что в Украине не ущемляют права русскоязычных граждан".

Вместе с тем политик отметил, что сейчас в Украине есть серьезные проблемы с использованием украинского языка в общественной жизни. По его словам, доля журналов, которые издаются на украинском, составляет 18%, доля украиноязычных книг на рынке не превышает 20%, доля украинской речи на рейтинговых телеканалах составляет 30%, доля украиноязычных песен на популярных радиостанциях - 5%.

"Фактически, даже на 23-м году независимости в Украине продолжается русификация украинцев. И мы должны сделать все для того, чтобы ее остановить, - отметил националист. -Каждый человек сам выбирает, на каком языке общаться в быту, со своими родными, друзьями. Этого никто не может и не имеет права запрещать кому-либо из нас. Но если речь идет об официальном уровне общения, то здесь должен использоваться официальный государственный язык. Поэтому для госслужащих и кандидатов на выборные должности необходимо ввести обязательный экзамен по украинскому языку. Следует обязать всех госслужащих употреблять украинский язык на работе и во время публичных выступлений".

Олег Тягнибок также сообщил о том, что "Свобода" внесла на рассмотрение парламента законопроекты № № 2978-2980, которые предусматривают введение ввозной пошлины на печатные товары иностранного производства в размере 5% и освобождение от обложения пошлиной печатной продукции на украинском языке. По словам Тягнибока, это будет способствовать увеличению доли украинской книги на национальном книжном рынке.