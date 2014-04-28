Статусом русского языка Украину хотят разорвать на куски - Тягнибок

Государственный язык – это не предмет для торга, считает лидер "Свободы"
Статус украинского языка как единственного государственного не может быть предметом политических торгов внутри страны или за рубежом.
Об этом заявил лидер "Свободы" Олег Тягнибок в Ивано-Франковске, сообщает УНИАН.
"Москва и ее агенты в Украине требуют ввести второй государственный русский язык или хотя бы закрепить его официальный статус в наиболее русифицированных регионах. Это делается с единственной целью - сначала разорвать национальное единство украинцев, чтобы позже разорвать на куски украинское государство", - отметил кандидат в президенты.
Тягнибок предостерег всех украинских политиков, в частности партнеров по коалиции в парламенте, от компромиссов в "языковом" вопросе: "Любое ограничение статуса украинского языка в пользу русского, хотя бы на части нашей территории - это игра в пользу оккупантов и предательство национальных интересов. Тем более, что более 70% населения юго-восточных областей считают, что в Украине не ущемляют права русскоязычных граждан".
Вместе с тем политик отметил, что сейчас в Украине есть серьезные проблемы с использованием украинского языка в общественной жизни. По его словам, доля журналов, которые издаются на украинском, составляет 18%, доля украиноязычных книг на рынке не превышает 20%, доля украинской речи на рейтинговых телеканалах составляет 30%, доля украиноязычных песен на популярных радиостанциях - 5%.
"Фактически, даже на 23-м году независимости в Украине продолжается русификация украинцев. И мы должны сделать все для того, чтобы ее остановить, - отметил националист. -Каждый человек сам выбирает, на каком языке общаться в быту, со своими родными, друзьями. Этого никто не может и не имеет права запрещать кому-либо из нас. Но если речь идет об официальном уровне общения, то здесь должен использоваться официальный государственный язык. Поэтому для госслужащих и кандидатов на выборные должности необходимо ввести обязательный экзамен по украинскому языку. Следует обязать всех госслужащих употреблять украинский язык на работе и во время публичных выступлений".
Олег Тягнибок также сообщил о том, что "Свобода" внесла на рассмотрение парламента законопроекты № № 2978-2980, которые предусматривают введение ввозной пошлины на печатные товары иностранного производства в размере 5% и освобождение от обложения пошлиной печатной продукции на украинском языке. По словам Тягнибока, это будет способствовать увеличению доли украинской книги на национальном книжном рынке.