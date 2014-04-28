Прокуратура занялась расследованием покушения на Кернеса

Ход расследования находится на личном контроле руководства прокуратуры области
В прокуратуре Харьковской области было начато уголовное производство по факту покушения на городского голову Харькова Геннадия Кернеса.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"По факту покушения на убийство Г.Кернеса начато уголовное производство по ч.2 ст 15, ч.1 ст 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины", - заявили в ведомстве.
Также в сообщается, что ход расследования находится на личном контроле руководства прокуратуры области.
По предварительной информации, покушение произошло на Белгородском шоссе на расстоянии около 1,5 км от района Пятихатки. Информация о покушении поступила правоохранителям в 11.45 в понедельник.
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