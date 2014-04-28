Покушение на Кернеса: создана следственная группа, опубликованы фото с места происшествия

По личному поручению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова для раскрытия покушения на мэра Харькова Геннадия Кернеса была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных работников аппарата МВД и областного ГУМВД.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

"Ход расследования уголовного дела по факту покушения на убийство мэра Харькова находится под контролем министра внутренних дел Украины. По личному поручению Арсена Авакова для раскрытия этого дерзкого преступления создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников аппарата МВД и областного ГУМВД", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Аваков взял под личный контроль ход расследования.

Также сообщается, что на месте происшествия изъяты вещественные доказательства. Устанавливаются и допрашиваются свидетели, отрабатываются ряд версий, в том числе профессиональная деятельность потерпевшего.

Назначен ряд необходимых экспертиз.

Ранее следователями возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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