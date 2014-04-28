Дебаты кандидатов в президенты: участники узнали своих соперников

На Первом национальном состоялась жеребьевка для участников дебатов кандидатов в президенты Украины. Политики по трое будут отвечать на вопросы граждан.

Так, нардеп Петр Порошенко будет участвовать в проекте "Национальные дебаты" в одной тройке с Зоряном Шкиряком и Василием Цушко. Эфир с ними состоится 10 мая, пишет "Украинская правда".



Лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош будет дебатировать с Вадимом Рабиновичем и Василием Куйбидой 17 мая.



Последней же тройкой, которая будет дебатировать накануне выборов, будут Юлия Тимошенко Сергей Тигипко и Валерий Коновалюк.



Дебаты с ними состоятся 23 мая.



Как известно, сначала все 23 кандидата подтвердили свое согласие на участие в дебатах на Первом Национальном.



Позже два кандидата - Михаил Добкин и Олег Царев - выдвинули свои условия участия, противоречащие правилам НТКУ по обеспечению равных возможностей для всех кандидатов.



Поэтому в теледебатах участвовать 21 кандидат.

Выборы президента Украины назначены на 25 мая.