Экстремисты в Донецке после нападения на митинг за Украину взяли заложников

После нападения на участников митинга за единство Украины в Донецке пророссийские экстремисты захватили в заложники участников акции.

Как сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на организаторов митинга "Донбасс - это Украина", в заложники взяты семь человек.

"После того, как в результате нападения на мирную демонстрацию 25 человек получили ранения, 5 госпитализированы. 7 человек взяты в заложники сепаратистами. 5 заложников удерживаются в помещении бывшего офиса Партии регионов (бульвар Шевченко, 2) и 2 в областной администрации. Представитель миссии ОБСЕ по правам человека поговорил с похитителями в офисе Партии регионов. Заложники живы", - заявили организаторы митинга.

По данным журналистов, сепаратисты выследили жителей Донецка после завершения акции и похитили их.

В то же время, "Остров" со ссылкой на Facebook движения сообщает о четверых заложниках, которых удерживают в бывшем офисе ПР.

Активисты уточнили, что захваченные в заложники люди являются участники проукраинского митинга, который прошел вечером 28 апреля на ул. Артема.

"Их пытают, им угрожают, над ними издеваются", - сообщили проукраинские активисты.

Отметим, что офис ПР занят пророссийскими экстремистами под штаб, как и захваченное здание ДонОГА.

Напомним, вечером в понедельник, 28 апреля, пророссийские экстремисты напали на митинг за единство Украины в Донецке и при бездействии милиции жестоко избивали его участников.

Кроме того, в понедельник вооруженные люди отключили в Донецке украинские телеканалы, в частности, "1+1" и 5 канал, и запустили российское ТВ.