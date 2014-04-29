КПУ призвала вернуть прокуратуре функцию контроля над исполнением закона Украины

Для защиты прав и свобод граждан в Конституцию необходимо внести норму о возвращении прокуратуре функции контроля над исполнением законов Украины.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил председатель КПУ Петр Симоненко, сообщает Голос UA.

По его словам, комиссия Верховной Рады по подготовке предложений по изменению Конституции Украины не наработала необходимых норм. Симоненко пояснил, что члены данной комиссии "погрязли в организационных вещах, а не в сути Конституции".

Вместе с тем, по словам лидера КПУ, Конституция должна решать несколько принципиальных вопросов, и соответствующие изменения в основной Закон Украины подготовила КПУ.

"Первое: Конституция должна услышать голос народа и отразить требования граждан Украины, стать по-настоящему основным Законом страны. Второе: она должна устранить олигархов от власти и не допустить, чтобы были реализованы алчные интересы большого капитала, которые сегодня замешаны на крови. Через Основной Закон их нужно отстранить от управления страной. Третье: сегодня нужно защитить права наших граждан", - сообщил он.

Симоненко подчеркнул, что действующая Конституция лишь декларирует права человека, в то время, когда государство самоустранилось от реализации данных прав. КПУ предлагает формулу, согласно с которой государство гарантирует и реализует права каждого гражданина на труд, жилье, медицинское обслуживание, учебу и т.д.

"Кроме того, не должна ухудшаться социальная политика. Также нужно защитить права собственности, решить вопрос децентрализации власти. Причем для этого необходимо устранить структуры института президентства, восстановить полномочия советов", - отметил он.

Помимо этого, по словам Симоненко, необходимо в срочном порядке вернуть прокуратуре функцию контроля над исполнением законов Украины.

"Почему олигархи хотят, чтобы у прокуратуры не было контроля? Для того, чтобы не контролировали их злодеяния и преступления. А ежегодно в прокуратуру обращается до 1 млн граждан, потому что судебная власть действует вне закона. Мы предлагаем вернуть прокуратуре функцию контроля за исполнением закона Украины, для защиты прав и свобод граждан", - констатировал лидер КПУ.