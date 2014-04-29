Коновалюк заявил, что Украина должна бороться с распространением опасных болезней

28-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС напомнила властям и самим украинцам о распространения онкозаболеваний по всей Украине.

В частности, кандидат в президенты Валерий Коновалюк на своей странице в Фейсбуке призвал обратить внимание граждан Украины на статистику онкозаболеваний в стране: "Ежедневно в Украине заболевают раком 450 людей, из них погибают 250. Каждый час регистрируется более 20 новых случаев заболевания, а 10 жителей Украины умирают от рака".

Четверть женщин и шестая часть мужчин, а в зонах, приближенных к территории ЧАЭС и выше, подвержены заболеванию раком, общая численность больных в Украине превысила миллион и темпы роста заболеваемости не падают.

Печальное лидерство, а именно второе место в Европе по количеству больных стало ярким примером заботы государства о населении в этой сфере, считает Коновалюк.

Несмотря на то, что многие виды рака сегодня излечимы, успешность лечения зависит от того, сколько средств выделяется на лечение местными органами здравоохранения и на какой стадии пациенту ставится диагноз, также сказал политик, также заявил он.

"Плохое финансирование, и поздняя диагностика привели к тому, что уже с 2020 года в стране ежегодно будут фиксировать по 200 тысяч новых случаев заболевания", - отметил Коновалюк.

В связи с этим, он призвал усилить финансирование медучреждений, и к закупке новейшего диагностического оборудования для спасения будущих поколений украинцев.