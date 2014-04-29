Эксперт рассказал, как Запад может остановить агрессию России против Украины

Санкции, введенные Западом против России, являются не самым эффективным методом воздействия на Москву с целью прекращения агрессии против Украины. Для того, чтобы остановить власти РФ, нужно использовать военно-политические методы.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил политический аналитик Александр Палий.

"Российское руководство больше реагирует на конкретные силовые шаги, чем на санкции. Санкции для них – это нечто абстрактное, долгосрочное. Складывается впечатление, что российское руководство думает, как выжить в ближайшее время, но не думает о перспективе десятилетий: после них – хоть трава не расти. Им кажется, что они найдут нефть или газ в Северном Ледовитом океане и как-то протянут", - считает эксперт.

"Потому перспектива санкций беспокоит только трезвомыслящую часть российского истеблишмента. Но, судя по всему, основное руководство, которое принимает решения, к этой трезвомыслящей части не относится. Для этой части единственные понятные санкции – действия военно-политического характера. Как мы видели, уже несколько раз действия именно такого характера несколько сбивали эскалацию", - пояснил он.

По мнению Палия, Запад тоже понял, "какой язык понимают россияне". "Российское руководство не понимает дипломатического языка – оно понимает только военно-политический язык. В заявлениях американцев, в частности, в заявлении Керри, уже видно это понимание: он сказал, что американцы являются приверженцами дипломатии, но если дипломатия не работает, то нужно отстаивать свою политику", - отметил эксперт.

Самыми эффективными методами воздействия на Москву он назвал "вещи военно-политического характера". "Причем они не несут серьезной угрозы Западу, так как нынешнее российское руководство действует по-хулигански, но там – не самоубийцы. Поэтому для НАТО и США, которые имеют военно-политическое преимущество над Россией, было бы глупостью не воспользоваться этим преимуществом. Сейчас Западу в условиях украинской ситуации принимать решения проще, чем в других условиях. Повторюсь, методы военно-политического характера – это то, что лучше всего влияет на Россию, которая понимает только язык силы", - считает политолог.

"Пока что санкции, которые вводят ЕС и США, не сильно бьют по российской экономике. Потому что это ограниченные санкции. Если же санкции будут секторальными, они будут бить значительно больнее. И тогда уже можно будет говорить о падении российского ВВП на 2-3% и так далее. Кроме того, такая позиция – стратегическая: если санкции вводятся, то быстро они не снимаются (некоторые санкции существовали 20-30 лет). Потому меры, применяемые сейчас, – это пока что только демонстрация", - также считает он.

Говоря о нынешней позиции России, Палий высказал предположение, что она "настроена на самоизоляцию".

"Российское руководство просто в очередной раз испугалось украинской революции. Оно боится, что это станет возможным и в России (хотя я сомневаюсь: может, у них нечто и возможно, но не такое, как в Украине). Если бы сейчас Украина ввела визовый режим, Россия бы еще и поблагодарила. Фактически она бы протестовала, но, на самом деле, поблагодарила бы. Они не хотят распространения из Украины революционных настроений, потому разрывают любое общение между странами, сводя его к минимуму, чтобы мы не заразили их революциями", - добавил эксперт.

Напомним, накануне новые санкции против России ввели США, ЕС, Япония и Канада.

Кроме того, госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри высказал мнение о том, что президент РФ Владимир Путин "живет в мире иллюзий", и предупредил о введении новых серьезных санкций против отдельных секторов российской экономики, которое возможно в ближайшее время.