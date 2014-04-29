Царев снял свою кандидатуру с выборов президента

Народный депутат, лидер движения "Юго-Восток" Олег Царев снял свою кандидатуру с президентских выборов, которые должны состояться 25 мая.

Об этом он заявил во время заседания Координационного совета Общественного движения "Юго-Восток", передает УНИАН.

Приводим полностью сделанное Царевом заявление:

"Прошло больше двух месяцев после военного переворота в Киеве, в результате которого к власти, силовым путем, пришли представители радикальных неофашистских сил. Ситуация в Украине остается очень сложной. Экономика находится на грани коллапса. "Властью" цинично практикуются преследования инакомыслящих, сотни активистов находятся за решеткой, против них возбуждены уголовные дела.

Юго-Восток охвачен протестами против новой "власти". Для их подавления правительством применены военные силы.

Я зарегистрировался кандидатом на пост Президента. Моей главной целью было использовать кандидатский статус для того, чтобы донести голос Юго-Востока до жителей остальной Украины, в том числе западной", - гговорится в заявлении.

"Я считал и считаю, что в то время, как самоназначенная, центральная власть в Киеве работает на раскол страны, реальные шаги к сохранению Украины могут сделать регионы. Общаясь и договариваясь друг с другом, минуя марионеточную власть в Киеве, они, достигнут большего понимания.

Но киевская власть, в нарушение всех демократических норм, лишила меня этой возможности. Приезд в Киев для выступления перед общеукраинской аудиторией связан для меня с риском для жизни, а участие в теледебатах на телеканале УТ1 при помощи телемоста было отвергнуто.

Я принял решение снять свою кандидатуру, потому что вижу: в подобных условиях кандидатский статус неэффективен. Мы будем искать другие информационные каналы и возможности для донесения своих мыслей и позиций до жителей центральной и западной Украины.

Я призываю всех остальных кандидатов - Петра Симоненко, Михаила Добкина, Сергея Тигипко, Рината Кузьмина и других кандидатов, базовый электорат которых находится на Юго-Востоке, сняться с выборов! Выборам, которые проходят на фоне гражданской войны, надо объявить бойкот!

Будьте честными с самими собой! Вы не можете не понимать, что, участвуя в выборах, вы подыгрываете незаконной "власти" и легитимируете не только ее, но и принятое ею решение, начать гражданскую войну против восточных регионов!

Вы рискуете оказаться в роли предателей интересов своих избирателей, которые сейчас на протестных акциях отстаивают свое человеческое достоинство и право сохранить родную культуру, язык и традиции".

Кроме вышесказанного добавим, сегодня, 29 апреля, в Министерство иностранных дел России заявили, что не исключают, что РФ признает выборы президента Украины, назначенные на 25 мая.