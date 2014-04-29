Санкции Запада ударят по России, но агрессии Путина пока не остановят - эксперты

29 апреля 2014, 22:03

Эксперты рассказали "Главреду", как можно повлиять на российскую власть.

Путин санкций пока не испугался, считают эксперты

ЕС, США, Канада и Япония ввели новые санкции против России. В частности, Евросоюз расширил на 15 лиц (российских чиновников и украинских сепаратистов) свой санкционный список, США ввели ограничения против семи граждан и 17-ти компаний, близких к президенту РФ Владимиру Путину, и обещают воздействовать на целые секторы экономики.

Однако, Россия не слишком реагирует на такие шаги Запада - провокации на востоке Украины продолжаются, в частности, во вторник, 28 апреля, активизировались пророссийские экстремисты в Луганске, захватившие ряд админзданий

Эксперты рассказали "Главреду", как санкции Запада влияют на шаги и решения российского руководства, в частности, Владимира Путина, способны ли они сдержать агрессию против Украины, и насколько серьезно бьют по
экономике РФ.

Константин Матвиенко

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко:

Никаких изменений в поведении и решениях российского руководства после введения санкций США и ЕС против российских граждан и компаний ожидать не стоит. Но санкции вводить необходимо, причем делать это более интенсивно. Уже введенные санкции показывают солидарность других стран с Украиной.

С другой стороны, Российская Федерация уже не остановится, потому что для нее вопрос уничтожения Украины – вопрос жизни или смерти. Потому следует готовиться к самым серьезным испытаниям, связанным с агрессией России.

Санкции бьют по России, но она будет делать все возможное, чтобы все равно захватить Украину.

Александр Палий

Политический аналитик Александр Палий:

Российское руководство больше реагирует на конкретные силовые шаги, чем на санкции. Санкции для них – это нечто абстрактное, долгосрочное. Складывается впечатление, что российское руководство думает, как выжить в ближайшее время, но не думает о перспективе десятилетий: после них – хоть трава не расти. Им кажется, что они найдут нефть или газ в Северном Ледовитом океане и как-то протянут.

Потому перспектива санкций беспокоит только трезвомыслящую часть российского истеблишмента. Но, судя по всему, основное руководство, которое принимает решения, к этой трезвомыслящей части не относится. Поэтому для этой части единственные понятные санкции – действия военно-политического характера. Как мы видели, уже несколько раз действия именно такого характера несколько сбивали эскалацию.

Мне кажется, уже и для Запада стало очевидным, какой язык понимают россияне: российское руководство не понимает дипломатического языка – оно понимает только военно-политический язык. В заявлениях американцев, в частности, в заявлении Керри, уже видно это понимание: он сказал, что американцы являются приверженцами дипломатии, но если дипломатия не работает, то нужно отстаивать свою политику.

На мой взгляд, самые эффективные вещи – военно-политического характера. Причем они не несут серьезной угрозы Западу, так как нынешнее российское руководство действует по-хулигански, но там – не самоубийцы. Поэтому для НАТО и США, которые имеют военно-политическое преимущество над Россией, было бы глупостью не воспользоваться этим преимуществом. Сейчас Западу в условиях украинской ситуации принимать решения проще, чем в других условиях. Повторюсь, методы военно-политического характера – это то, что лучше всего влияет на Россию, которая понимает только язык силы.

Пока что санкции, которые вводят ЕС и США, не сильно бьют по российской экономике. Потому что это ограниченные санкции. Если же санкции будут секторальными, они будут бить значительно больнее. И тогда уже можно будет говорить о падении российского ВВП на 2-3% и т.д. Кроме того, такая позиция – стратегическая: если санкции вводятся, то быстро они не снимаются (некоторые санкции существовали 20-30 лет). Потому меры, применяемые сейчас, – это пока что только демонстрация.

На мой взгляд, сегодня Россия настроена на самоизоляцию. Российское руководство просто в очередной раз испугалась украинской революции. Оно боится, что это станет возможным и в России (хотя я сомневаюсь: может, у них нечто и возможно, но не такое, как в Украине). Если бы сейчас Украина ввела визовый режим, Россия бы еще и поблагодарила (фактически она бы протестовала, но на самом деле поблагодарила бы). Они не хотят распространения из Украины революционных настроений, потому разрывают любое общение между странами, сводя его к минимуму, чтобы мы не заразили их революциями.

Сергей Толстов

Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов:

Сейчас прослеживаются определенные признаки того, что санкции США начинают влиять на Россию. Это касается санкций, связанных с космическими программами и запретом экспорта в Россию высокотехнологичной продукции. Также ощутимо для нее приостановление военно-технического сотрудничества с Европой.

Но, все равно, это лишь точечные санкции, которые не касаются секторального влияния. Сейчас возникает вопрос о четвертом этапе санкций, по крайней мере, со стороны США. Но это не критично для России. Хотя она формально ограничена в кредитовании, плюс снижение рейтингов российских компаний – все это отрицательно влияет на состояние экономики и даже способно загнать ее в незначительную рецессию.

Золотовалютные запасы и уровень самодостаточности российской экономики позволяют переносить контракты со странами, которые вводят санкции, на другие государства. И на сегодняшний день Россия, конечно же, не окажется в критичном состоянии.

Насколько санкции влияют на политику России? Есть определенные признаки того, что политика стала более осторожной. Уже прозвучали заявления о том, что российские войска отведены от украинских границ. Но я воспринимаю это как демонстративный момент, поскольку, если бы позволяла ситуация и было принято соответствующее решение в Москве, то войска уже были бы введены в Украину. Не исключено, что такая ситуация может возникнуть в случае существенного обострения ситуации в Украине. Такая вероятность остается. К примеру, можно представить, что Верховная Рада примет решение о проведении общенационального референдума, на котором большинство выступит против федерализации страны, а Донбасс – за нее; а также если достаточной поддержки не получит предложение о повышении статуса русского языка. Это может стать фактором, который приведет к обострению ситуации, это перерастет в политический конфликт и сделает ситуацию на Донбассе совершенно неконтролируемой. Тогда уже санкции не способны будут действовать.

По экономике России бьют не столько санкции Вашингтона и Брюсселя, сколько то, что из-за санкций ухудшаются общие отношения между Западом и Россией. Больше всего ударило понижение кредитного рейтинга России со стороны американских рейтинговых агентств. Ударило осложнение отношений с западными банками, которые предоставляли кредиты, а также ухудшение кредитования российской экономики, поскольку российские компании имеют большие долги перед западными кредитными учреждениями и зависят от кредитования. С другой стороны, Россия рассматривает вопрос о введении системы внутреннего кредитования под низкий процент, это сейчас и происходит, и это, в итоге, может нейтрализовать отрицательное влияние. Так что влияние санкций на российскую экономику сегодня ощутимо, но некритично.

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Россия Путин санкции Евросоюз США агрессия экономика эксперты
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