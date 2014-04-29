В Луганске на завтра сепаратисты готовят сессию облсовета

Завтра, 30 апреля, сепаратисты в Луганске собираются провести сессию областного совета.
На завтра, 30 апреля, сепаратисты в Луганске готовятся к проведению сессии областного совета.
Об этом со ссылкой на источники в облсовете передает Еспресо.TV.
Главный вопрос, который экстремисты хотят вынести на сессию – проведение 11 мая референдума о статусе региона, как это происходило в Крыму.
Напомним, как сообщал "Главред", сегодня сепаратисты в Луганске захватили здание ОГА, а потом пошли на штурм областной прокуратуры и милиции.