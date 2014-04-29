В Раде создается "фракция Путина" - СМИ

Виктор Медведчук создает в Раде "фракцию Путина" - для установления дружеских отношений с Россией.
В Верховной Раде создается новое депутатское объединение – фракция Путина.
Об этом со ссылкой на собственные источники передает "Цензор.НЕТ".
Автором этого проекта является Виктор Медведчук, который лично проводит переговоры. Лидером объединения и доверенным лицом Медведчука является Нестор Шуфрич.
Содействие в создании фракции оказывает родной брат бывшего главы Администрации Президента Андрея Клюева – Сергей.
Также источник сообщил, что фракция создается под установление дружественных отношений с Российской Федерацией, а личное внимание к проекту проявляет Владимир Путин.
За вступление во фракцию единовременно выдается 2 миллиона долларов, также членам этого объединения обещают ежемесячную плату за лояльность.
Переговоры проведены уже примерно с 30 народными депутатами.
По неофициальным данным, как рассказывает сам Шуфрич, более 10 депутатов уже дали согласие на вступление в новое депутатское объединение.