Силовики разблокировали два блокпоста террористов возле Славянска

Спецподразделения МВД вместе с сотрудниками антитеррористического центра разблокировали два блокпоста пророссийских экстремистов в районе захваченного террористами Славянска.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, разблокирован блокпост в районе села Черкасское в Славянском районе Донецкой области.

Также разблокирован блокпост на юго-западе Славянска.

В ходе проведения спецоперации пострадавших нет.

Сотрудники Национальной гвардии Украины во взаимодействии с подразделениями антитеррористического центра продолжают выполнять задачи по охране общественного порядка.

Предпринимаются меры по контролю над оперативной ситуацией в Донецкой области.

Напомним, одновременно с этим вооруженные пророссийские экстремисты захватили практически все админздания в Луганске. Больше о последних событиях на востоке Украины читайте здесь.