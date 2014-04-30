Силовики разблокировали два блокпоста террористов возле Славянска

Пострадавших нет.
Спецподразделения МВД вместе с сотрудниками антитеррористического центра разблокировали два блокпоста пророссийских экстремистов в районе захваченного террористами Славянска.
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, разблокирован блокпост в районе села Черкасское в Славянском районе Донецкой области.
Также разблокирован блокпост на юго-западе Славянска.
В ходе проведения спецоперации пострадавших нет.
Сотрудники Национальной гвардии Украины во взаимодействии с подразделениями антитеррористического центра продолжают выполнять задачи по охране общественного порядка.
Предпринимаются меры по контролю над оперативной ситуацией в Донецкой области.
Напомним, одновременно с этим вооруженные пророссийские экстремисты захватили практически все админздания в Луганске. Больше о последних событиях на востоке Украины читайте здесь.