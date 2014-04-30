Постпред Украины в ООН описал сценарий военного вторжения России

30 апреля 2014, 08:45

РФ обвинили в реализации абхазского сценария.

Пророссийские террористы в Луганске

 Существует высокая вероятность того, что Россия реализует на востоке Украины "абхазский сценарий", который может сопровождаться вводом войск, и одной из целей которого является срыв президентских выборов.

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев, выступая на заседании Совета Безопасности организации, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы обеспокоены тем, что сценарий, который подготовлен для востока Украины, может быть похожим на сценарий, который Россия применила в Абхазии... К сожалению, мы должны сказать, что это очень реалистический сценарий. Есть сообщения, что российские военные транспортные средства с надписями на украинском и русском языках "миротворческая миссия" уже передвигаются вдоль границ с Украиной. Точно так же произошло в Абхазии. Одна из целей такого сценария - помешать президентским выборам, запланированным на 25 мая", - отметил дипломат.

По его словам, названный им сценарий предполагает несколько шагов: "Первый - небольшая группа местных сепаратистов под российским контролем захватит региональные советы и незаконно объявит создание так называемой независимой "новой России" в границах, о которых президент Путин говорил в недавнем интервью (юг и восток Украины - ред.). Такие шаги уже начаты в Донецке, Луганске и Харькове против воли большого количества населения и вопреки украинской Конституции. Второй шаг - Россия сразу же признает такие региональные образования в качестве независимых государств. Третье - по просьбе новообъявленных властей Россия пошлет свои войска в Украину под предлогом того, что они являются силами самообороны или миротворцами".

В связи с этим, Сергеев заявил, что Москва должна выполнять женевские договоренности, включающие в себя отвод войск от границ Украины, "призвать своих протеже освободить заложников, сложить оружие и покинуть административные здания".

"Она также должна осудить террор и насилие, осуществляемые вооруженными группировками, и (заявить - ред.), что она не поддерживает такие действия. Россия должна прекратить военную риторику и должна начать действовать конструктивно и цивилизовано и воздержаться от любых действий, направленных на то, чтобы помешать проведению президентских выборов. Призываю СБ ООН дать самую серьезную оценку в отношении действий России. Совет должен предпринять решительные шаги, чтобы положить конец агрессии, защитить территориальную целостность Украины", - заявил украинский дипломат.

Кроме того, Сергеев заявил, что среди населения востока Украины сепаратисты не получили поддержки. "Поэтому Россия ищет новые способы для дестабилизации ситуации в регионе, готовит различные провокации силами своих агентов. Россия спонсирует полувоенные объединения, которые были направлены на восток Украины для дальнейшей дестабилизации и создания почвы для новой военной агрессии. Руководство России ничего не сделало для того, чтобы отмежеваться от вооруженных сепаратистов и провокаторов", - сказал он.

Украинский посол также уверен в том, что сегодня "Россия угрожает применить силу". "Президент Путин заявил, что у России есть право направлять войска в Украину, и заявил о самообороне в соответствии со статьей 51 устава ООН, которую Россия применила на Кавказе в 2008 году - право на самооборону на территории другого государства. Хочу напомнить, что Украина никогда не угрожала России, и не будет угрожать, Украина хочет жить в мире, и мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Упоминание Россией права на самооборону в ситуации, когда именно Россия выступает в качестве агрессора и вмешивается во внутренние дела Украины, дестабилизирует и старается создать взрывоопасную ситуацию в восточных регионах Украины - это цинизм самого высокого уровня", - добавил Сергеев.

Больше о ситуации на востоке Украины и провокациях пророссийских экстремистов читайте в спецтеме "Главреда".

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