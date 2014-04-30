Бойко рассказал, кто решал кадровые вопросы во времена Януковича

Кадровые вопросы в период правления президента Виктора Януковича не решались без участия его старшего сына Александра.

Об этом заявил бывший вице-премьер Юрий Бойко в эфире "Шустер LIVE", передает "Украинская правда".

"Кадровые назначения точно. Кадровые назначения решались там", - заявил он, отвечая на вопрос об участии Александра Януковича в решении финансово-экономических проблем.

Кроме того, Бойко рассказал об "оппозиции", в которой находился Кабмин Азарова.

"У нас было два правительства на конечном этапе уже. У нас было не одно правительство, а два: остатки правительства Азарова – и они находились в оппозиции, и правительство младореформаторов, которое пользовалось доверием президента", - добавил Бойко.