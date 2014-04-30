Атака экстремистов на Горловку: новые подробности

Около двух часов ночи 30 апреля вооруженные люди в масках захватили Центрально-городской райотдел милиции Горловки.

Позже, около 5 часов утра вооруженные люди взяли под свой контроль также и здание Горловского горсовета, сообщает Gorlovka.ua.

По словам сотрудников райотдела, около 30 человек в масках, вооруженные автоматами, ворвались в здание милиции.

В этот момент в отделении находилось 7 милиционеров. Захватчики приковали наручниками дежурного к решетке и заставили всех освободить кабинеты.

На все вопросы, которые им задавали, захватчики отвечали, что им была поставлена задача захватить РОВД и предложили всем покинуть помещение, отпустили также дежурного.

Что на данный момент происходит внутри, пока неизвестно.

Как рассказали, в свою очередь, сотрудники мэрии, которые прибыли на работу в 7:30 утра, на входе в здание стояло 4 человека с автоматами Калашникова, еще несколько находилось в фойе здания.

Черный вход был забаррикадирован машинами. Позже к исполкому подъехали также милицейские машины.

Утром сотрудники мэрии начали переговоры с захватчиками относительно вариантов работы горсовета, однако достичь какого-то решения им не удалось.

Как сообщал "Главред", утром 30 апреля в Горловке вооруженные экстремисты захватили горсовет и одно из управлений милиции.

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