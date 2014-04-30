Кернесу в Израиле сделали операцию: врачи довольны результатом

Израильские врачи в ночь на 30 апреля прооперировали Геннадия Кернеса.

Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице Facebook.

Медики довольны результатом операции.

"В два ночи закончилась очередная операция. Длилась то ли 8, то ли 9 часов. Знаю только, что врачи очень довольны результатом. Все остальные подробности – после 10-ти", - написал Сидоренко.

Напомним, покушение на Кернеса было совершено 28 апреля около 12:00 – политик был тяжело ранен из огнестрельного оружия в одном из парков Харькова.

Позже в прокуратуре назвали четыре основных версии покушения.

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