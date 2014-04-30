Самозванец из "Донецкой республики" пугает власти Украины: у нас достаточно людей и оружия

Самозваный глава правительства т.н. Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что "референдум" 11 мая о суверенитете Донецкой республики придет не менее 60% совершеннолетних жителей региона.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы ожидаем явку не менее 60%", - сказал он, отметив, что этому способствует то, что народное сопротивления взяло под свой контроль местное телевидение. Что же касается прогнозов результатов голосования в поддержку суверенитета, "цифры более чем оптимистичны", добавил Пушилин.

Сейчас, по его словам, "идет подготовка 2400 избирательных участков". "Деньги на проведение референдум собирают люди - денег достаточно", - сообщил Пушилин.

"После референдума будем выбирать правительство, налаживать экономику; будем помогать другим регионам, которые не хотят подчиняться киевской хунте", - сказал он, касаясь дальнейших планов.

По словам Пушилина, у самозваной Донецкой республики достаточно сил для защиты своего суверенитета.

"Достаточно людей, оружия, чтобы отстоять интересы", - сказал он и пояснил, что "оружие трофейное", в частности, "захвачена бронетехника".

Активисты в Донецке 7 апреля объявили о создании ДНР и приняли решение о проведении 11 мая референдума о будущем статусе республики.

Ранее "Главред" сообщал, что Пушилин заявил о том, что сепаратисты из ДНР нашли деньги на "референдум" об отделении от Украины.