Новые провокации экстремистов в Донецке: пытались захватить стадион и забрали оружие у спецназа

Пророссийские экстремисты, представители так называемой "Донецкой народной республики", "отметились" новыми провокациями - хотели захватить стадион "Шахтер" в Донецке и разоружили бойцов милицейского спецподразделения "Сокол".

Как сообщают "Новости Донбасса", в среду около 60 сепаратистов пришли в парк Щербакова, где должен бы состояться проукраинский концерт-митинг (сорвавшийся из-за решения донецких властей закрыть парк), и предпринимали попытки захватить стадион "Шахтер".

К стадиону пришли люди с георгиевскими ленточками, у некоторых на руках были повязки с символикой самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Активных действий в сторону охраняющей стадион милиции они не предпринимали, информации о захвате не поступало.

Вместе с тем, по информации ГУБОП МВД Украины, на которую ссылается УНИАН, сегодня же 50 террористов заставили сдать оружие 5 бойцов спецподразделения запорожского УБОП "Сокол", которые обеспечивали охрану работников Генеральной прокуратуры, проводивших выемку документов в одном из банков в центре города в рамках следственных действий.



"Бойцы "Сокола" вышли на улицу и сели в служебный автомобиль, были заблокированы другими транспортными средствами, на которых прибыли сепаратисты, которые, разбив стекло в автомобиле правоохранителей и наставив оружие, заставили отдать несколько единиц автоматического оружия и пистолеты", - сказано в сообщении.



По информации пресс-службы Генпрокуратуры, преступники завладели 4 пистолетами "Форт", 5 автоматами, магазинами и патронами к ним.



Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 262 (присвоение огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (насилие в отношении работника правоохранительного органа).

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