Российский шпион собирал данные о сотрудничестве Украины и НАТО - СБУ

Военный атташе российского посольства завербовал полковника украинской армии и собирался получить от него информацию о сотрудничестве Украины с НАТО.

Об этом сообщили в СБУ, передает "Интерфакс-Украина".

По данным украинской спецслужбы, Военно-морской атташе является кадровым сотрудником ГРУ России.

"С целью получения необходимой разведывательной информации о состоянии военно-политического сотрудничества Украины со странами НАТО, иностранный военный шпион завербовал полковника Вооруженных Сил Украины, которые имел непосредственный доступ к указанным материалам", - говорится в сообщении.

Также в СБУ отметили, что 30 апреля российский дипломат был задержан с поличным во время получения материалов, имеющих ограниченный доступ.

В пресс-центре также добавили, что у дипломата была изъята флеш-карта с такими материалами.

"СБУ направила предложение в МИД относительно объявления этого человека персоной нон-грата", - добавили в спецслужбе.

В пресс-службе МИД, в свою очередь, сообщили, что "в ближайшее время дипломат должен покинуть территорию Украины".