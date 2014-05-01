Российский шпион собирал данные о сотрудничестве Украины и НАТО - СБУ

В СБУ раскрыли некоторые подробностях скандала с высылкой из Украины военного атташе российского посольства.
Военный атташе российского посольства завербовал полковника украинской армии и собирался получить от него информацию о сотрудничестве Украины с НАТО.
Об этом сообщили в СБУ, передает "Интерфакс-Украина".
По данным украинской спецслужбы, Военно-морской атташе является кадровым сотрудником ГРУ России.
"С целью получения необходимой разведывательной информации о состоянии военно-политического сотрудничества Украины со странами НАТО, иностранный военный шпион завербовал полковника Вооруженных Сил Украины, которые имел непосредственный доступ к указанным материалам", - говорится в сообщении.
Также в СБУ отметили, что 30 апреля российский дипломат был задержан с поличным во время получения материалов, имеющих ограниченный доступ.
В пресс-центре также добавили, что у дипломата была изъята флеш-карта с такими материалами.
"СБУ направила предложение в МИД относительно объявления этого человека персоной нон-грата", - добавили в спецслужбе.
В пресс-службе МИД, в свою очередь, сообщили, что "в ближайшее время дипломат должен покинуть территорию Украины".