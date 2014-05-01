Захват экстремистами прокуратуры в Донецке: опубликованы фото

После захвата областной прокуратуры в Донецке террористы надругались над государственными символами Украины: были сожжены герб и флаги Украины.

Кроме того, экстремисты сожгли портреты руководства милиции, сорванные со стен здания.

Тем временем, стало известно, что число пострадавших в результате штурма возросло до 26 человек, из них четверо попали в больницы с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщили донецкие медики, передает УНИАН.

После вооруженного штурма прокуратуры по состоянию на 19:30 к врачам обратились 26 человек: все они были доставлены в городские больницы – нейрохирургические и травматологические отделения.

Из 26 человек, которые обратились за помощью, четверо – с огнестрельными ранениями, в том числе с ранениями из травматического оружия.

После оказания помощи 24 человека были отпущены на амбулаторное лечение, двое – госпитализированы в нейрохирургию.

На месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее сообщалось о 15 пострадавших во время штурма областной прокуратуры, среди которых - один боец Нацгвардии с огнестрельным ранением.

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