Террористы за спинами женщин атаковали базу спецбатальона "Донбасс"

Сегодня, 1 мая, террористы под прикрытием безоружных женщин штурмовали базу добровольческого батальона территориальной обороны "Донбасс".

Об этом сообщил командир батальона Семен Семенченко, передают "Новости Донбасса".

По его словам, 30 апреля батальон обеспечивал безопасность митинга в Красноармейском районе, а утром 1 мая к базе подразделения стали подтягиваться сепаратисты.

Семенченко рассказал, что вооруженные сепаратисты прикрывались женщинами. Среди них было много пьяных. Добровольцам пришлось вступать с ними в конфликт и произвести несколько выстрелов в воздух.

Всего было предпринято четыре попытки штурма.

"Люди вели себя неадекватно. Была вызвана "вертушка" и обеспечена поддержка подразделения", - сказал он.

Семенченко считает, что сейчас в Донецкой области проходит "мятеж при поддержке властей".

Так, по его словам, сегодня около 20 человек взяли штурмом городской отдел милиции в Красноармейске. Освободить данное помещение можно "минимальными действиями", но никто этого не делает.

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