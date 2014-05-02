Как Украина будет защищаться от лжи России и решать проблемы с газом: решения СНБО

2 мая 2014, 02:21

Два решения СНБО введены в действие.

СНБО решил, как бороться с российской пропагандой

 И.о. президента, глава Верховной Рады Александр Турчинов ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля: "О мерах по совершенствованию формирования и реализации государственной политики в сфере информационной безопасности Украины" и "О состоянии обеспечения энергетической безопасности в связи с ситуацией с поставками природного газа в Украину".

Соответствующие указы, а также тексты решений опубликованы на сайте и.о. главы государства.

Так, в первом из документов говорится, что, рассмотрев состояние обеспечения информационной безопасности, СНБО отмечает, что в последнее время Российская Федерация распространяет недостоверную, неполную, предвзятую информацию об Украине, с помощью чего пытается манипулировать общественным сознанием в Украине и за ее пределами.

В связи с этим, исходя из необходимости совершенствования нормативно-правового обеспечения и предупреждения и нейтрализации потенциальных и реальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, СНБО решил поручить Кабинету Министров Украины в месячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно противодействия информационной агрессии иностранных государств, предусмотрев, в частности, определение механизма противодействия негативному информационно-психологическому воздействию, в том числе путем запрета ретрансляции телевизионных каналов, а также по введению для иностранных средств массовой информации системы информирования и защиты журналистов, которые работают в местах вооруженных конфликтов, совершения террористических актов, при ликвидации опасных преступных групп.

Также Кабмин должен разработать при участии Национального института стратегических исследований, Службы безопасности Украины, представителей гражданского общества и подать на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины: проект Стратегии развития информационного пространства Украины, в котором, в частности, определить цель, задачи, структуру и режим функционирования национальной системы обеспечения информационной безопасности государства; проект Стратегии кибернетической безопасности Украины; разработать и внедрить комплексные меры организационного, информационного и разъяснительного характера по: всестороннего освещения мероприятий по реализации государственной политики в сфере обеспечения информационной безопасности; усиление контроля за соблюдением законодательства по вопросам информационно-психологической и кибернетической безопасности.

В трехмесячный срок Кабмин должен разработать при участии Национального института стратегических исследований, Службы безопасности Украины, других государственных органов и научно-исследовательских учреждений и подать на рассмотрение СНБО проект новой редакции Доктрины информационной безопасности Украины; разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о внесении изменений в некоторые законы Украины, в частности Законов Украины "Об основах национальной безопасности Украины", "Об информации", "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах", "О Службе безопасности Украины", "О Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины", по приведению национального законодательства в соответствие с международными стандартами по вопросам информационной и кибернетической безопасности, совершенствования системы формирования и реализации государственной политики в сфере информационной безопасности Украины; проект Закона Украины о кибернетической безопасности Украины; проработать вопрос о создании национальной защищенной операционной системы, национального антивирусного программного обеспечения, специальных программных и технических средств защиты государственных информационных ресурсов и информационно-коммуникационных сетей; принять меры по обеспечению широкого распространения в мире объективных сведений об общественно-политической ситуации в Украине, в частности, путем создания соответствующего медиа-холдинга для подготовки качественного конкурентоспособного информационного продукта.

Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины вместе со Службой безопасности Украины в двухмесячный срок необходимо разработать и представить на утверждение Кабинета Министров Украины меры по усилению защиты государственных информационных ресурсов от противоправного вмешательства; принять дополнительные меры по защите информации с ограниченным доступом (прежде всего персональных данных, относящихся к конфиденциальной информации во время ее обработки в информационных системах.

Министерству иностранных дел Украины в месячный срок поручено разработать порядок анализа информационных материалов иностранных средств массовой информации, которые имеют представительства в Украине, с целью внедрения действенного механизма аккредитации журналистов, работников средств массовой информации; принять меры к активизации международного сотрудничества по вопросам противодействия негативным информационно-психологическим воздействиям и кибернетической преступности.

Службе безопасности Украины, Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службе Украины необходимо принимать в пределах компетенции в установленном порядке при решении вопросов, связанных с пребыванием на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства, в том числе журналистов, телеоператоров, других работников средств массовой информации, мероприятий по защите национальной безопасности Украины в информационной сфере, охраны общественного порядка.

Согласно второму документу, касающемуся энергетики, "рассмотрев состояние и перспективы обеспечения отечественных потребителей природным газом, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поручить Кабинету министров Украины до 20 июня 2014 г.: утвердить финансовые планы на 2014 год государственных предприятий, являющихся субъектами естественных монополий, и государственных предприятий, плановый расчетный объем чистой прибыли которых превышает 50 миллионов гривен; прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2014 год".

Также Кабмин должен предпринять в установленном порядке меры по внедрению действенных механизмов стабилизации финансово-экономического состояния НАК "Нафтогаз Украины"; созданию системы обеспечения экономного и рационального использования энергоносителей всеми категориями потребителей.

Кроме того, правительство должно обеспечить: актуализацию положений Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года с целью обеспечения выполнения международных обязательств Украины по развитию возобновляемых источников энергии, а также с учетом угроз энергетической безопасности, связанных с временной оккупацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, и провести анализ выполнения государственными энергетическими компаниями обязательств перед иностранными партнерами и принять в случае необходимости меры досудебного урегулирования споров; обновить показатели оценки уровня энергетической безопасности и их критические значения с учетом современных угроз и рисков в сфере энергетической безопасности.

Также правительство должно проработать вопрос о переходе на учет природного газа, потребляемого населением, по качественным показателям природного газа; введение предоплаты за потребление природного газа.

Согласно решению СНБО, Кабмин должен разработать и внести в трехмесячный срок в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты:

о внесении изменений в Закон Украины "О Кабинете Министров Украины" относительно ежегодного утверждения правительством прогнозных балансов производства и потребления топливно-энергетических ресурсов в Украине;

о внесении изменений в Общегосударственную программу развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года, утвержденной Законом Украины "Об утверждении Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года", по актуализации положений Программы с учетом угроз энергетической безопасности, связанных с временной оккупацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

"Нафтогазу Украины" СНБО поручил безотлагательно организовать сообщение в установленном порядке российской стороны относительно требования продолжить поставки в 2014 году газа для компании "Нафтогаз Украины" по цене, действовавшей в феврале - марте текущего года, и в случае непринятия российской стороной таких требований в месячный срок с момента уведомления обеспечить представление в установленном порядке соответствующего иска в международный коммерческий арбитраж.

Государственная финансовая инспекция Украины должна провести в месячный срок проверку эффективности использования Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины бюджетных средств на реализацию национального проекта "LNG Украины" - создание инфраструктуры поставок сжиженного газа в Украину".

Напомним, Александр Турчинов также подписал закон, который предполагает возобновление призыва в армию в Украине.

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