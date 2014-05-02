В Донецк прибывает представитель Путина, будет обвинять Украину - Тымчук

В Донецк прибывает представитель президента РФ Владимира Путина Владимир Лукин в связи с активизацией антитеррористической операции в Славянске.

Об этом в своем Facebook сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", как мы и сообщали вчера, в Украину прибывает высокопоставленный представитель Путина – Лукин В.П., бывший до марта 2014 г уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Вместе с ним чартерным рейсом в Донецк прибывает еще несколько представителей Москвы", - написал он.

По данным Тымчука, о прибытии делегации МИД Украины извещен не был.

"По нашим данным, задача делегации – сделать громкие обвинительные заявления по "грубейшим нарушениям прав человека" со стороны украинской власти и силовиков на востоке Украины", - сообщил Тымчук.

"Лукин В.П. был представителем Путина, прибывшим в Киев 20 февраля 2014 года для участия в переговорах между Януковичем и Майданом (с участием министров иностранных дел стран ЕС - ред.) в качестве посредника от РФ. Стал единственным представителем сторон, отказавшимся подписывать договор между Януковичем и оппозицией (в "невыполнении" которого Москва сейчас усиленно обвиняет нынешнюю украинскую власть)", - также напомнил эксперт.

Напомним, в пятницу, 2 мая, в Славянске началась новая активная фаза антитеррористической операции.

По данным Тымчука, командир диверсантов "Стрелок" (Игорь Гиркин) готовится к прорыву из города.