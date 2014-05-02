Кремль об операции против террористов в Славянске: преступная акция, Путин в курсе событий

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "преступной акцией" спецоперацию украинских силовиков против пророссийских террористов в Славянске.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также Песков сообщил, что Путин в оперативном режиме получает всю информацию о развитии ситуации.

"Ранее, еще находясь в Минске, Путин назвал такую возможную операцию преступной акцией. К сожалению, развитие событий полностью подтверждает эту оценку", - сказал пресс-секретарь.

Он заявил, что, по сути, в то время, как Россия предпринимает усилия по деэскалации и урегулированию конфликта (не признавая при этом присутствия российских диверсантов на востоке Украины и своего участия в провокациях - ред.), украинские власти перешли "на обстрел боевой авиацией мирных населенных пунктов (в действительности, боевики сбили украинские вертолеты, есть погибшие - ред.), начали карательную операцию, фактически уничтожив последнюю надежду на жизнеспособность женевских договоренностей".

Кроме того, пресс-секретарь Путина заявил, что российская сторона не может установить связь со спецпредставителем президента РФ, бывшим омбудсменом Владимиром Лукиным, который был направлен в Украину для ведения переговоров об освобождении захваченных ранее иностранных военных наблюдателей.

Позже информация о потере связи с Лукиным была опровергнута - с ним все в порядке.

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