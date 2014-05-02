В Славянске задержаны боевики, которые могли сбить украинские вертолеты: опубликованы фото

В районе Славянска в результате антитеррористической операции на блокпосту пророссийских экстремистов задержаны четыре человека, которые могут быть причастны к обстрелу вертолетов Вооруженных Сил Украины.

Боевики обстреляли украинские вертолеты из ПЗРК (переносного зенитного ракетного комплекса) напомнили в Минобороны Украины.

С задержанными в соответствии с действующим законодательством проводят необходимые мероприятия представители соответствующих силовых структур.

Напомним, боевики сбили два украинских вертолета, в результате чего погибли двое военнослужащих. Еще один вертолет был обстрелян и получил повреждения.

Больше об активизации АТО в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".