В Славянске задержаны боевики, которые могли сбить украинские вертолеты: опубликованы фото

Задержаны четыре человека.
Боевики обстреляли украинские вертолеты из ПЗРК (переносного зенитного ракетного комплекса) напомнили в Минобороны Украины.
С задержанными в соответствии с действующим законодательством проводят необходимые мероприятия представители соответствующих силовых структур.
Напомним, боевики сбили два украинских вертолета, в результате чего погибли двое военнослужащих. Еще один вертолет был обстрелян и получил повреждения.
Больше об активизации АТО в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".