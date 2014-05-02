Россия требует от Украины обеспечить безопасность представителя Путина

МИД России требует от Киева обеспечить безопасность представителя президента РФ Владимира Лукина, который отправился на юго-восток Украины для содействия урегулированию ситуации с задержанными в Славянске военными специалистами европейских стран.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Требуем принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности российского представителя, поскольку не исключаем провокации со стороны киевского режима с целью срыва его миссии, которая уже подвергается угрозе из-за агрессивных действий украинской армии и радикал-боевиков вокруг Славянска", — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее "Главред" сообщал, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал "преступной акцией" спецоперацию украинских силовиков против пророссийских террористов в Славянске. По его словам, Путин в оперативном режиме получает всю информацию о развитии ситуации.

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