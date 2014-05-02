У Путина уже пугают, что украинские власти "ответят" за спецоперацию в Славянске

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что власти в Киеве, принявшие решение о спецоперации на юго-востоке страны, "понесут ответственность", перед своим народом

Об этом Песков заявил в эфире телеканала "Россия 24", сообщает РИА Новости.

"Что касается ответственности, которую неизбежно понесут те люди, которые приняли решение о такой операции с задействованием боевой авиации, вооруженных сил, то эту ответственность, безусловно, они будут нести перед украинским народом, в первую очередь, наверное, это самое главное", — заявил спикер Путина.

Ранее "Главред" сообщал, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал "преступной акцией" спецоперацию украинских силовиков против пророссийских террористов в Славянске. По его словам, Путин в оперативном режиме получает всю информацию о развитии ситуации.

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