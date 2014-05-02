Почти весь Славянск освобожден от террористов - МВД

Бойцы Нацгвардии, которые проводили спецоперацию в Славянске Донецкой области, почти освободили от боевиков город и готовы к выполнению боевых задач, которые ставит перед ними народ, власть и обстоятельства.

Об этом со ссылкой на командующего Нацгвардией Степана Полторака сообщает пресс-служба МВД.

"Подтверждением этому является тот факт, что своими профессиональными действиями бойцы Национальной гвардии практически очистили Славянск от террористов, многие из которых имели профессиональную подготовку", - заявил Полторак.

Также сообщается, что во время выполнения операции среди личного состава Нацгвардии форуме нет убитых и раненых.

В Антитеррористическом центре при СБУ расказали, что военные действия боевиков характеризовались широким использованием военных снайперов, а также мобильных отрядов, одетых в форму спецподразделения "Беркут", и минированием фугасами.

Ранее "Главред" сообщал, что в Славянске боевики использовали местных жителей в качестве "живого щита".

Больше об активизации АТО в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".