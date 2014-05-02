Аваков об АТО в Славянске: боевики звонили российским боссам и просили прислать авиацию

Глава МВД Арсен Аваков рассказал о ходе спецоперации против террористов в Славянске, осудил Россию за ложь о событиях в Украине и отметил, что мирные жители в ходе противостояния с боевиками не пострадали.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Просмотрел ленту новостей. Много неточностей и ошибок по АТО. Это понятно – мы много информации закрывали от СМИ намеренно. Но вот заявление русских – не ошибка, ложь, и такой степени наглости, что Геббельс отдыхает... Заявление российского МИДа реально поразило меня своим цинизмом. Только что соприкасался – видел все происходящее воочию, а тут такое", - отметил он.

"Карательная операция против собственного народа, говорите? А может – дипломатический этикет в сторону – антитеррористическая операция против диверсионной группы ГРУ Российской федерации будет точнее?!" - прокомментировал министр обвинения Москвы.

"Наверняка точнее. Иначе как объяснить утренние выстрелы "мирных" ополченцев, а точнее спецназовцев ГРУ по украинским вертолетам, разбрасывающим листовки? Выстрелами из ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс) РОССИЙСКОГО производства. Выстрелами не наобум, а дуплетом – специальной тактикой, в интервале с 5-секундной задержкой – так, что бы первая ракета взяла на себя тепловую ловушку вертолета, а вторая поразила цель. Так сумеет стрелять только подготовленный спецназовец", - в частности, рассказал Аваков.

"Как объяснить панические утренние звонки боевиков к российским боссам с просьбой прислать авиацию (перехваты имеются - сам слышал)? Как можно так беззастенчиво врать? Лживые демагоги! Я сегодня беседовал с несколькими "ополченцами" из местных, задержанными на блок-постах террористов с оружием в руках. То, что они рассказали, дает много информации о правилах действий диверсионных групп России на территории Украины. И в Славянске в частности", - продолжил министр.

Он также описал преступления террористов, захвативших Славянск: "Запугивание, рэкет и откровенный грабеж, комендантский час, насильственная запись в Донецкую республику, пыточная в подвале здания СБУ, пытки и убийства любого, выразившего неповиновение, около 50 заложников, насильственный сбор "мирных граждан" поквартирным обходом на пикеты (живые щиты), постоянное ожидание денег извне.

Расположение огневых точек намеренно под прикрытием или непосредственно на жилых зданиях, под прикрытием людей – это как? Нацепили георгиевские ленты, а действовать, как нацисты?.. Такая вам будет и доля, как у нацистов - невеселая. И никакая истерика российского МИДа не остановит нашей решимости добить террористов. ТЕРРОРИСТОВ, а не думающих по другому. Террористам – уничтожение, инакомыслящим – диалог. Никак не иначе".

"В течении сегодняшнего дня АТО никто из мирных жителей Славянска и Краматорска не пострадал", - добавил глава МВД.

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