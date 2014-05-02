Аваков об АТО в Славянске: боевики звонили российским боссам и просили прислать авиацию

2 мая 2014, 20:19

Мирные жители во время спеуоперации не пострадали.

Украинские силовики возле Славянска

 Глава МВД Арсен Аваков рассказал о ходе спецоперации против террористов в Славянске, осудил Россию за ложь о событиях в Украине и отметил, что мирные жители в ходе противостояния с боевиками не пострадали.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Просмотрел ленту новостей. Много неточностей и ошибок по АТО. Это понятно – мы много информации закрывали от СМИ намеренно. Но вот заявление русских – не ошибка, ложь, и такой степени наглости, что Геббельс отдыхает... Заявление российского МИДа реально поразило меня своим цинизмом. Только что соприкасался – видел все происходящее воочию, а тут такое", - отметил он.

"Карательная операция против собственного народа, говорите? А может – дипломатический этикет в сторону – антитеррористическая операция против диверсионной группы ГРУ Российской федерации будет точнее?!" - прокомментировал министр обвинения Москвы.

"Наверняка точнее. Иначе как объяснить утренние выстрелы "мирных" ополченцев, а точнее спецназовцев ГРУ по украинским вертолетам, разбрасывающим листовки? Выстрелами из ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс) РОССИЙСКОГО производства. Выстрелами не наобум, а дуплетом – специальной тактикой, в интервале с 5-секундной задержкой – так, что бы первая ракета взяла на себя тепловую ловушку вертолета, а вторая поразила цель. Так сумеет стрелять только подготовленный спецназовец", - в частности, рассказал Аваков.

"Как объяснить панические утренние звонки боевиков к российским боссам с просьбой прислать авиацию (перехваты имеются - сам слышал)? Как можно так беззастенчиво врать? Лживые демагоги! Я сегодня беседовал с несколькими "ополченцами" из местных, задержанными на блок-постах террористов с оружием в руках. То, что они рассказали, дает много информации о правилах действий диверсионных групп России на территории Украины. И в Славянске в частности", - продолжил министр.

Он также описал преступления террористов, захвативших Славянск: "Запугивание, рэкет и откровенный грабеж, комендантский час, насильственная запись в Донецкую республику, пыточная в подвале здания СБУ, пытки и убийства любого, выразившего неповиновение, около 50 заложников, насильственный сбор "мирных граждан" поквартирным обходом на пикеты (живые щиты), постоянное ожидание денег извне.

Расположение огневых точек намеренно под прикрытием или непосредственно на жилых зданиях, под прикрытием людей – это как? Нацепили георгиевские ленты, а действовать, как нацисты?.. Такая вам будет и доля, как у нацистов - невеселая. И никакая истерика российского МИДа не остановит нашей решимости добить террористов. ТЕРРОРИСТОВ, а не думающих по другому. Террористам – уничтожение, инакомыслящим – диалог. Никак не иначе".

"В течении сегодняшнего дня АТО никто из мирных жителей Славянска и Краматорска не пострадал", - добавил глава МВД.

Больше о спецоперации в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
АТО Россия террористы Аваков антитеррор антитеррористическая операция
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять