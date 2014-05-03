Саакашвили рассказал, как Украине сорвать планы Путина

Украина своей решительностью может сорвать агрессивные планы Владимира Путина - в результате он или отступит, или потеряет все.

Такое мнение в своем Facebook выразил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Гражданские впереди боевиков (как во время АТО в Славянске - ред.) - часть плана Путина, как он сам рассказал. Надо действовать, как действовали хорваты против аналогичной тактики Милошевича, сначала призвать мирное население оставаться дома, затем предупредительный выстрел в воздух, и после все считаются участниками боевых действий. Пару раз так поступить, и охота закрывать дороги пропадёт", - в частности, считает грузинский политик.

"Украинцы, вам отступать некуда, вы можете потерять всё! Нерешительность сейчас может привести к массовому кровопролитию позже, а также к потере сначала индустриальной Украины, всего выхода на море, то есть экономической перспективы, а затем и государственности", - обратился Саакашвили.

"Большинство людей на юге и востоке пока что за Украину, но любая слабость покачнет маятник в другую сторону, так что надо действовать против врагов свободы и будущего наших детей, чтобы им, нашим детям, было не в чем нас укорять и, наоборот, чтобы они благодарили, что мы не колебались, когда решалась их судьба", - предупредил он.

"Пока всё шло по плану Путина, который поставил на нерешительность Украины и остального мира, так что решительность Украины сорвёт план Путина и автоматически побудит свободный мир гораздо действеннее прийти на подмогу Украине. Сколько бы Путин ни блефовал, при таком повышении ставок он или отступит, или потеряет всё. Я не только люблю Украину но и верю в неё!" - добавил Саакашвили.

Напомним, в пятницу, 2 мая, в Славянске началась активная стадия антитеррористической операции: больше читайте в спецтеме "Главреда".