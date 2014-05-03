В Одессе объявлен 3-дневный траур, а Россия хочет знать, кто погиб в Доме профсоюзов

В связи с трагическими событиями в Одессе, а где во время столкновений и также при пожаре в Доме профсоюзов, погибли более 40-ка человек, 3, 4 и 5 мая объявлены днями траура.

Об этом сообщается на сайте Одесского горсовета.

На зданиях коммунальных предприятий, учреждений и организаций города будут приспущены государственные флаги Украины и флаги города Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от форм собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий, отметили в горсовете.

Москва уже призвала Киев обнародовать данные, есть ли россияне среди жертв пожара в Одессе, сообщает РИА Новости.

В МИД России напомнили, что в украинских СМИ прошла информация о гибели 15-ти граждан России, которые могли участвовать в провокациях.

"Возникает вопрос: на основании каких материалов делаются такие выводы? Если уже проведено опознание всех погибших и есть подтверждающие документы, то их следует немедленно придать гласности, а не играть на чувствах родственников погибших и не пытаться разжигать эмоции у людей, которых и так уже подтолкнули к краю бездны.

Если же никакого опознания не проводилось и никаких документов нет, то подобные заявления — очередная голословная попытка убедить общественность в некоем "российском следе", обнаруженном в одесских протестных митингах.

Напомним, что волнения в Одессе начались после того, как сепаратисты напали на участников митинга за единую Украину. Пострадали около 170-ти человек, в том числе журналисты и правоохранители.