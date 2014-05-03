Цель Путина и политическая хирургия для Украины

Май обещает быть самым напряженным для новейшей истории нашей страны месяцем. Похоже, за проведение президентских выборов и сохранение территориальной целостности Украины придется бороться не только с оружием в руках, но и действиями на дипломатических фронтах.

Ситуация в захваченных боевиками городах на востоке Украины напоминала до последнего времени гнойный нарыв, следствием которого могла стать гангрена государственного суверенитета. Абсолютно очевидно, что цель Владимира Путина – отнюдь не присоединение к России мифологизированного и глубоко депрессивного в плане развития промышленности Донбасса, а использование крайнего востока Украины в качестве рычага для расшатывания ситуации в государстве в целом.

В этом интересы властителя Кремля совпали с чаяниями команды бывшего президента Виктора Януковича, которого только в России признают "главой государства в отъезде". Позиция Рината Ахметова – самого богатого гражданина Украины – выглядит крайне неопределенной для ситуации, в которой оказалась страна, которую Ринат Леонидович отказывается покидать "при любом развитии ситуации".

Показательным выглядело выступление и.о. президента Александра Турчинова во время встречи с главами областных администраций 30 апреля. Он признал, что власть не полностью контролирует ситуацию в Донецкой и Луганской областях и подчеркнул, что на майские праздники возможно обострение еще в шести регионах востока и юга страны. Не менее значимыми выглядят выводы экспертов МВФ, подчеркнувших, что условия выделения Украине 17-миллиардного реанимационного по сути кредита могут быть пересмотрены в случае потери Киевом контроля над восточными областями.

Кроме финансово-экономических, безусловно, есть и политические резоны. Запланированный сепаратистами на 11 мая "референдум" о независимости так называемой Донецкой народной республики представляет прямую и явную угрозу президентским выборам. Неслучайно один из лидеров ДНР Денис Пушилин в Москве поспешил отчитаться о будущей высокой явке жителей Донбасса. Хотя закон о выборах президента не определяет нижний предел явки избирателей для признания голосования состоявшимся, не приходится сомневаться, что имитация волеизъявления в Донбассе с двухнедельным упреждением может быть использована для срыва возможностей выбрать президента.

Активная фаза антитеррористической операции в Славянске, начавшейся на рассвете 2 мая, продемонстрировала, что украинским силовикам противостоят отнюдь не мирные протестующие, а профессиональные военные с немалым опытом. "Кривое зеркало Майдана", конфигурацию которого Россия и ее марионетки старательно выстраивали на востоке Украины, треснуло после выстрелами дуплетом из ПЗРК по боевым вертолетам. Хотя сама АТО проходит в условиях, весьма непростых для украинских силовиков, их противникам приходится несладко.

Россия отреагировала на происходящее в Славянске и его окрестностях с присущей ей масштабностью. В Донецке высадился бывший российский омбудсмен, а ныне –представитель Владимира Путина Владимир Лукин, который прибыл в Украину под благим поводом освобождения захваченных террористами офицеров-наблюдателей ОБСЕ. МИД РФ и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на всех углах вещают о всемогущем "Правом секторе", лидер которого Дмитрий Ярош, словно по заказу, отказывается от эфира у Савика Шустера, поскольку необходимо его присутствие в Славянске на финальной стадии АТО.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин, презрев нормы права и морали, тиражирует на весь мир небылицы, превратив дипломатию крупнейшей страны мира в посмешище. В Москве осознают, что реализация сценария по дестабилизации уже встретила негативную реакцию мира, в частности, произошло сближение США и Германии, отношения между которыми испортились после "казуса Сноудена", но остановиться уже не в силах.

События в Одессе, где жертвами столкновений стали не менее 40 человек, должны стать уроком для всех. Пророссийские активисты и их хозяева лишились монополии на применение силы, а украинским правоохранителям сегодня нужны не исполненные решимости посты министра Авакова в социальных сетях, а решительное очищение рядов, без которого говорить о поддержании правопорядка в стране будет сложно. Почему новоназначенный начальник Луганского УВД Анатолий Науменко способен с автоматом в руках вести переговоры с людьми, захватившими областную администрацию, а другие его коллеги остаются вялыми и безынициативными – вопрос государственного значения.

Украина сегодня напоминает больного, которому предписана точная хирургическая операция по удалению очагов напряженности. От ее успеха зависит не только проведение президентских выборов, но и будущее страны. Если сегодня у штурвала управления государством оказались люди, не обладающие политической волей, им необходимо отойти в сторону и хотя бы не мешать тем, кто способен действовать, а не только проводить брифинги для СМИ.