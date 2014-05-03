Аваков отреагировал на бойню в Одессе: уволил начальника областной милиции

После столкновений и беспорядков, которые вчера, 2 мая, произошли в Одессе, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил Петра Луцюка с должности начальника Главного управления МВД Украины в Одесской области.

Об этом, ссылаясь на данные МВД Украины, пишет УНИАН.

Ранее сообщалось, что 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов.

Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли 36 человек.

До столкновений на Куликовом сепаратисты застрелили четыре проукраинских активиста, позже в стационарах скончались двое - один от огнестрельного ранения и один от ожогов.

Добавим, что в результате столкновений погибли 43 человека. В то же время 125 человек получили ранения, из них 21 - сотрудники МВД.