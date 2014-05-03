В СБУ заявили, что бойню в Одессе финансировали Арбузов и Клименко

Столкновения и беспорядки, которые вчера, 2 мая, произошли в Одессе, были профинансированы бывшим и.о. премьер-министра Украины Сергеем Арбузовым и экс-министром доходов и сборов Александром Клименко.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила сотрудник пресс-центра СБУ Екатерина Косарева, пишет УНИАН.

По ее словам, провокации, которые состоялись вчера в Одессе и привели к массовым жертвам среди людей, произошли при внешнем вмешательстве, и профинансированы бывшими высокопоставленными чиновниками правительства Януковича, которые скрываются в соседних государствах, - Арбузовым и Клименко.

Косарева добавила, что столкновения и беспорядки в Одессе с участием представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.

Вместе с тем, по словам Косаревой, профинансированная бывшими украинскими высокопоставленными чиновниками диверсия в Одессе была направлена на срыв стабильности на юге Украины и, по замыслу организаторов, должна была стать началом масштабной дестабилизации ситуации в остальных южных регионах Украины.

"Благодаря активной позиции местных жителей удалось сорвать дерзкий замысел преступников и спецслужб России", - сказала Косарева.

Она добавила, что в данное время СБУ совместно с МВД проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на идентификацию как пострадавших, так и организаторов беспорядков в Одессе.

Ранее сообщалось, что 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов.

Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли 36 человек.

До столкновений на Куликовом сепаратисты застрелили четыре проукраинских активиста, позже в стационарах скончались двое - один от огнестрельного ранения и один от ожогов.

Добавим, что в результате столкновений погибли 43 человека. В то же время 125 человек получили ранения, из них 21 - сотрудники МВД.